Убыток переменного напряжения

Предпринимателю Артуру Хазигалееву, владеющему около 25% акций АО «Уфанет», не удалось отменить решение арбитражного суда Башкирии по заявлению о взыскании с действующих и бывших членов совета директоров компании 1,5 млрд руб. убытков. По мнению господина Хазигалеева, в 2023 году ответчики заключили невыгодные сделки, которые нанесли финансовый вред компании. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы бизнесмена. Артур Хазигалеев не считает себя проигравшим, но пока не решил, будет ли подавать кассационную жалобу. Юристы полагают, что в этом нет практического смысла.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Хазигалеев полагает, что добился своего, несмотря на проигрыш в судах

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Артур Хазигалеев полагает, что добился своего, несмотря на проигрыш в судах

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу уфимского предпринимателя Артура Хазигалеева. В июле 2024 года арбитражный суд Башкирии отказался взыскать в его пользу с бывших владельцев около 60% акций АО «Уфанет» Марата Ахметшина и Марата Фаттахова, генерального директора «Уфанета» Искандара Бахтиярова, а также членов совета директоров компании Ольги Новак и Ильдара Файзуллина 1,5 млрд рублей убытков.

Господин Хазигалеев, как сообщал «Ъ-Уфа», полагал, что ответчики в 2023 году заключили ряд крупных сделок, которые нанесли ущерб «Уфанету». Так, например, компания, утверждал истец, выдала в качестве займов господину Ахметшину 390 млн руб., господину Фаттахову — 420 млн руб., а ООО «Уфанетинвест» — 190 млн руб. Кроме того, члены совета директоров пролонгировали действующие кредитные договоры с Росбанком, а также одобрили покупку «Уфанетом» у Марата Ахметшина нежилого помещения площадью около 349 кв. м на Уфимском шоссе в Уфе за 31,5 млн руб.

АО «Уфанет» создано в 2005 году. Оказывает услуги в области доступа в интернет, цифрового ТВ, видеонаблюдения и др. По данным источников «Ъ-Уфа», абонентская база составляет около 500 тыс. человек. Выручка в 2023 году — 9,1 млрд руб., чистая прибыль — 866 млн руб. «Уфанет» принадлежал Марату Ахметшину (29,95%), Марату Фаттахову (29,95%), которые весной 2024 года продали свои акции АО «Салаватстекло» предпринимателя Радика Султанова. Другими акционерами являются Артур Хазигалеев (25,67%) и ООО «Уфанетинвест» (14,41%, у нескольких десятков физлиц, 24,8% — у гендиректора «Уфанета» Искандара Бахтиярова).

Суд первой инстанции не поддержал доводы Артура Хазигалеева. Марат Ахметшин, отметил суд, вернул заем, а доказательств получения денег от «Уфанета» Маратом Фаттаховым и «Уфанетинвестом» истец не предоставил. Кредитные договоры, было указано в решении суда, являются обычной хозяйственной сделкой для «Уфанета», а полученные средства были необходимы «для финансирования деятельности, приносящей прибыль». Что касается купли-продажи недвижимости, то суд счел этот довод недоказанным.

В апелляционной жалобе господин Хазигалеев отметил, что арбитражный суд Башкирии не стал требовать выписки по расчетным счетам «Уфанета», в которых были бы отражены сделки по договорам займов. Доводы ответчиков, на основании которых суд сделал выводы о спорных займах, по мнению истца, не были подтверждены ничем, кроме их слов.

Также суд, отметил Артур Хазигалеев, безосновательно не стал разбираться, кому принадлежит помещение на Уфимском шоссе, и не дал оценку привлечения компанией кредитных средств по ставке выше, чем «Уфанет» предоставил займы своим соучредителям.

В ходе рассмотрения жалобы «Уфанет» передал в материалы дела справки и выписки о перечислениях средств по расчетным счетам компании в восьми банках.

В том числе на основании банковских документов суд апелляционной инстанции не нашел доказательств предоставления займов Марату Фаттахову и «Уфанетинвесту». А 210 млн руб., полученных Маратом Ахметшиным, спустя пять месяцев были им возвращены «Уфанету» с процентами — 8,7 млн руб. Притом процентная ставка была выше ключевой ставки ЦБ, которая на момент выдачи займа составляла 7,5%, отметил суд.

Довод о кредитном договоре с Росбанком суд также отверг, не найдя в нем ничего незаконного.

Доказательств покупки недвижимости «Уфанетом» у Марата Ахметшина суд также не нашел.

«Следует также отметить, что рост выручки и чистой прибыли общества “Уфанет” в 202З году по сравнению с 2022 годом — на 19% и на 5,3% соответственно»,— говорится в постановлении.

Артур Хазигалеев через представителя заявил«Ъ-Уфа», что не считает себя проигравшим, несмотря на решения судов.

«Иск был подан не в моих личных интересах, а в интересах компании,— отметил он.— Считаю, что благодаря этому была остановлена выдача займов Марату Фаттахову и “Уфанетинвесту”, а Марат Ахметшин был вынужден вернуть деньги с выплатой процентов. Поэтому, несмотря ни на что, я расцениваю произошедшее как победу — не только мою и моей команды, но и клиентов “Уфанета”. А решение о необходимости подачи кассационной жалобы будет принято после дополнительных консультаций с моей командой».

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш полагает, что «выводы судов выглядят юридически обоснованными». «Касаемо перспектив в кассации, полагаю, что они маловероятны, поскольку там не пересматривают фактические обстоятельства дела и оценку доказательств, а проверяют лишь правильность применения норм материального и процессуального права, а в данном случае выводы судов о недоказанности причинения убытков основаны на всестороннем исследовании доказательств, что не может быть предметом переоценки».

Булат Баширов