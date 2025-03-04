Прокуратура Сочи предотвратила продажу дома участника СВО за долги

Прокуратура помогла вернуть единственное жилье семье участника специальной военной операции (СВО) в Сочи, которое пытались продать за долги по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, владелец недвижимости до мобилизации взял кредит, который впоследствии не смог выплатить. Руководитель финансовой компании инициировал процедуру выселения семьи из дома, а затем оформил права собственности на подставных лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Суд поддержал иск прокуратуры о признании проведенных сделок недействительными и восстановил право собственности мобилизованного на жилье.

Сейчас в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись о праве собственности на жилой дом.

Анна Гречко