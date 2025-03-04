Глава СКР потребовал доклад о проблемах с электроснабжением в кубанском поселке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о ненадлежащем электроснабжении в садовом товариществе «Монтажник» поселка Дружелюбный Краснодарского края. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По сведениям из СМИ и соцмедиа, около месяца в домовладения товарищества практически не подается электричество, из-за чего не функционирует отопительная система. Местные жители, среди которых есть семьи с детьми, пишут, что якобы вынуждены находиться в холодных домах и носить верхнюю одежду, несмотря на низкую температуру воздуха.

Также пользователи сообщали, что администрация не реагирует на многочисленные жалобы граждан. Следственное управление СК России по Кубани начало процессуальную проверку по данному факту.

Глава СК поручил руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову представить доклад о промежуточных результатах проверки и итоговом решении по этому делу.

Нурий Бзасежев