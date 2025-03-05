Кораблестроителям добавили процент

Правительство РФ в середине февраля утвердило квоты на целевое обучение в вузах на 2025?2026 учебный год. Минобрнауки формирует их ежегодно на основе заявок от регионов. «Ъ-СПб» изучил, как обстоят дела в судостроительной отрасли — одной из базовых для промышленности города. Доля целевых мест по наиболее востребованным специальностям в этом учебном году по отношению к прошлому выросла на 15%. Петербургские вузы называют модель целевого обучения эффективной, заказчики — возможностью более точно планировать закрытие кадровой потребности. Однако основной сложностью, по мнению участников рынка, по-прежнему остается непредсказуемость выбора абитуриента в ходе приемной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вузы Санкт-Петербурга приняли в прошлом году 31,42 тыс. студентов на бюджетные места для очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета, что на 5,6% больше, чем годом ранее

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Вузы Санкт-Петербурга приняли в прошлом году 31,42 тыс. студентов на бюджетные места для очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета, что на 5,6% больше, чем годом ранее

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 18 февраля подписал распоряжение об установлении квот приема на целевое обучение в вузах на 2025?2026 учебный год. Всего на будущий год под квоты попадают 838 направлений подготовки и научных специальностей. По 77 из них, в том числе связанных с судостроением, число целевых мест увеличилось. Всего их в новом учебном году будет около 145 тыс.

На 15% по отношению к прошлому году выросла доля квот по направлениям «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (с 40 до 55%) и «Машиностроение» (с 30 до 45%). На уровне 2023–2024 учебного года остались «Информатика и вычислительная техника» (15%) и «Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники» (50%). На 5% (с 50 до 45%) снизилось число целевых мест на направлении «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры».

Целевая квота — это отдельный от общего конкурс для поступления в вузы. Абитуриенты-целевики заключают с вузом и будущим работодателем договор, по которому после получения диплома обязуются отработать на предприятии от трех до пяти лет. В случае если целевик не окончит вуз или не станет отрабатывать положенное время, ему придется выплатить вузу штраф — сумму всех расходов на обучение. Если же договор расторгнет работодатель, то он и будет оштрафован.

Как пояснили «Ъ-СПб» в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), все вышеперечисленные направления являются самыми востребованными среди заказчиков и абитуриентов. По собственным данным вуза, в 2023–2024 годах университет принял на целевое обучение 227 и 235 человек соответственно. На 2025 год от предприятий-заказчиков уже подано свыше 200 заявок.

В целом вузы Санкт-Петербурга приняли в прошлом году 31,42 тыс. студентов на бюджетные места для очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета, что на 5,6% больше, чем годом ранее, сообщили в комитете по науке и высшей школе администрации города. Почти 45% абитуриентов, по данным председателя совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексея Демидова, были зачислены по целевой квоте.

В пресс-службе СПбГМТУ говорят, что модель целевого обучения довольно эффективна и дает вузу ряд преимуществ, к примеру, гарантированный набор студентов и дополнительное финансирование от партнеров. К тому же успешное трудоустройство студентов улучшает репутацию университета.

Основными петербургскими заказчиками целевых мест для СПбГМТУ остаются предприятия, входящие в контур ОСК (Адмиралтейские верфи, Северная верфь, Балтийский и Пролетарский заводы), а также судостроительными предприятия из других регионов (Выборгский судостроительный завод, ЦС «Звездочка», СПО «Арктика», ПСЗ «Янтарь»). Всего у вуза более 60 партнеров — заказчиков целевого обучения.

В ОСК также говорят об эффективности модели целевого обучения, указывая, что в условиях возросшего кадрового дефицита модель позволяет госкорпорации более точно планировать закрытие потребности в специалистах на своих предприятиях. Сейчас с городскими предприятиями действует более 350 договоров целевого обучения студентов, при этом год от года количество целевиков сохраняется примерно на одном уровне, уточнили в пресс-службе ОСК.

В 2024 году процесс приема на целевые места был изменен. Раньше абитуриент договаривался об обучении по квоте напрямую с работодателем, что позволяло последнему проводить с потенциальным работником собеседования по собственным критериям. С 2024 года систему сделали «обезличенной», и все работодатели до старта приемной кампании стали размещать заявки на портале «Работа в России». Там же абитуриенты могли узнать количество вакансий и подать заявку — не более чем на одно место.

Изменения 2024 года вызвали критику со стороны части работодателей, в том числе госкорпорации «Ростех». Там заявили, что новая система «не учитывает в полной мере специфику набора студентов для обучения и последующего трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе в части отсутствия медицинских противопоказаний и допуска к гостайне».

В ОСК отмечают, что сложности вызывают не изменения 2024 года, а в большей степени непредсказуемость выбора абитуриента в процессе приемной кампании, который имеет право подать заявление об отказе от зачисления по целевой квоте на любом этапе поступления и далее пройти по общему конкурсу. Если предусмотреть возможность расторжения договора о целевом обучении до первой промежуточной аттестации без штрафа, то студент сможет более подробно ознакомится с процессом обучения, требованиями образовательной организации, будущего работодателя и определиться с траекторией своего профессионального развития без риска выплаты штрафа.

Владимир Колодчук