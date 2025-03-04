Цена нефти Brent упала до минимума с октября

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE падала до $69,78 за баррель (–2,59%), следует из данных Investing.com. В предыдущий раз котировки Brent опускались ниже $70 за баррель 1 октября 2024 года. К 19:44 мск стоимость нефти замедлила снижение до $70,54 за баррель (–1,51%).

Цены на нефть Brent начали падать 3 марта. Bloomberg пишет, что поводом для снижения котировок стало в том числе решение президента США Дональда Трампа о пошлинах на товары из Канады, Мексики и Китая. Они начали действовать в ночь на 4 марта.

Еще одной причиной падения цен на нефть агентство называет заявление ОПЕК+. Накануне организация подтвердила планы по наращиванию нефтедобычи с апреля. Процесс продлится до июня 2026 года.

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