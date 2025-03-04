На Кубани прошла испытания единственная в России технология термостержней

Специалисты испытали новую технологию термостержней для демонтажа кормы танкера «Волгонефть-239», которая позволяет разрезать металл в труднодоступных местах. Согласно данным оперативного штаба Краснодарского края, данное изобретение является единственным в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Представитель компании «Волгатранснефть» Франц Куровский отметил особенности новой разработки. По его словам, термостержни подходят для резки в стесненных обстоятельствах, когда вокруг нет других деталей.

По информации Минтранса РФ, демонтаж кормовой части танкера «Волгонефть-239», находящейся на мели на мысе Панагия, выполнен на 85%. Специалистам осталось демонтировать два последних танка аварийного судна.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. В результате аварии погиб один моряк, остальных эвакуировали. Судна перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. После крушения произошел разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря. Была создана правительственная комиссия для координации ликвидации последствий происшествия.

По данным руководителя «Морспасслужбы» Виктора Чернова, оба танкера разломились при аварии на носовую и кормовую части. Кормовая часть «Волгонефть-239» осталась на мели у мыса Панагия, а три другие части затонули в Керченском проливе на глубинах от 17 до 23 метров.

Нурий Бзасежев