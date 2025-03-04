Браконьера из Анапы задержали в Ростовской области за отстрел оленей и косуль

Четверых мужчин, включая жителя Анапы, задержали в Ростовской области за нелегальную охоту на оленей и косуль с ущербом более 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди подозреваемых оказались 36-42-летние мужчины — один анапчанин и трое жителей Ростовской области. По информации ведомства, группу обнаружили в результате оперативно-розыскных мероприятий.

При обыске автомобиля и мест хранения незаконных трофеев правоохранители изъяли три оленьих головы, туши оленя и косули. Также у задержанных обнаружили пять единиц оружия, 334 патрона различного калибра, тепловизионные прицелы и глушители.

Сейчас назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Нурий Бзасежев