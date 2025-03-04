У владельцев заброшенных участков есть три года, чтобы освоить землю

Согласно закону, вступившему в силу с 1 марта, владельцам заброшенных земельных участков дадут три года для их освоения. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

Закон в первую очередь касается заросших и захламленных участков. После истечения трех лет собственник будет нести ответственность за неиспользование земли.

По новому закону срок до возможного изъятия земельного участка фактически увеличивается до 5–7 лет, т. к. владельцу дают дополнительные три года для освоения. В пресс-службе Росреестра Татарстана отметили также, что не предлагали расширить основания для изъятия земель или увеличить штрафы за их неиспользование.

Диана Соловьёва