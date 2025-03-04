В Новороссийске скончался последний свидетель битвы за Малую Землю

На 99-м году жизни скончалась Вера Пикина — ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Новороссийска и последний свидетель битвы за Малую Землю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Как отметил мэр, биография Веры Пикиной стала олицетворением храбрости и патриотизма. В 16-летнем возрасте она добровольно отправилась на фронт. Работая медсестрой, участвовала в сражениях за Малую Землю, где оказывала помощь раненым бойцам.

«Светлый образ Веры Гавриловны навсегда останется жить в сердцах новороссийцев. Для всех нас она стала примером стойкости, мудрости и любви к жизни»,— пишет Андрей Кравченко.

Господин Кравченко также подчеркнул, что благодаря самоотверженности Веры Пикиной многие военнослужащие смогли вернуться в строй.

Нурий Бзасежев