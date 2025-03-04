Рекордное число американцев хотят переехать в Великобританию

По данным британского Министерства внутренних дел, на которые ссылается Financial Times, в 2024 году 6100 граждан США подали заявления на получение гражданства Великобритании. Это на 26% больше, чем годом ранее, и является абсолютным рекордом за все время подобных подсчетов с начала 2000-х. Всего же МВД страны в минувшем году получило около 251 тыс. заявлений на гражданство — это на 6% больше, чем в 2023 году, и тоже является абсолютным рекордом.

Опрошенные FT юристы объясняют резкий рост обращений американцев за британским гражданством победой Дональда Трампа и изменениями в налоговом законодательстве Великобритании. Партнер юридической фирмы Farrer & Co Елена Хинчин сообщила изданию, что изменения на американской политической сцене стали «очень серьезным драйвером» роста интереса к британскому гражданству. «Могу сказать вполне определенно, что мы зафиксировали резкий рост интереса к получению британского гражданства (со стороны американцев.— “Ъ”) с того момента, как избирательная кампания вошла в решающую фазу,— цитирует FT юриста.— Сейчас американцы проявляют гораздо больше интереса к получению британского гражданства, чем во время первого срока Трампа».

В конце февраля стало известно, что в прошлом году британцы подали рекордное число заявок на получение гражданства Ирландии, входящей в ЕС. Причиной этого юристы назвали не самое благоприятное состояние британской экономики, политическую нестабильность, а также ограничения в получении работы и заключении контрактов в ЕС.

Евгений Хвостик