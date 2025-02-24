Британцы подали рекордное число заявок на получение гражданства Ирландии

По данным британских властей, которые приводит FT, в прошлом году граждане Великобритании подали рекордное число заявок на получение гражданства Ирландии, входящей в ЕС. По итогам 2024 года в британский Foreign Births Register было подано 23 456 заявок, что на 15% больше, чем годом ранее. Это превзошло число таких заявок, поданных в 2019 году, накануне выхода Британии из ЕС, и стало рекордом с 2013 года, когда стали вестись такие подсчеты.

Опрошенные FT юристы в области эмиграции заявили, что причиной такой ситуации стали не самое благоприятное состояние британской экономики, политическая нестабильность, «жесткие» последствия для туризма после выхода страны из ЕС, а также ограничения в получении работы и заключении контрактов в ЕС. «Неоднозначная политическая обстановке в Британии не только стала одной из причин, но и ускорила планы все большего числа людей найти для себя "план Б" (эмиграция в Ирландию.— "Ъ"),— сообщил FT партнер юридической фирмы RNL Solicitors Реза Низам.— Мы полагаем, что число таких заявок будет только расти по мере того, как британская экономика становится все менее привлекательной для молодого поколения, а те, кто скоро выходит на пенсию, все больше замечают перспективы роста налогов».

Евгений Хвостик