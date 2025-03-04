Краснодарский суд запретил онлайн-магазину размещать информацию о БАДах
Ленинский суд Краснодара удовлетворил иск Роспотребнадзора к интернет-магазину спортивного питания, запретив размещать онлайн информацию о биологически активных добавках (БАД).Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
На веб-странице торговой площадки специалисты Роспотребнадзора обнаружили сведения о реализации БАДов дистанционным способом с нарушением действующего законодательства.
«На сайте отсутствует полная информация о производителе товара, сведения об обязательном подтверждении соответствия продукции, о сроке годности и составе»,— пояснили в пресс-службе надзорного органа
Суд полностью поддержал требования контролирующего органа и признал информацию о БАДах на портале онлайн-магазина запрещенной к распространению.