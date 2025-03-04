Песков: Украина потеряет большую часть боеприпасов и техники без США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина потеряет большую часть поступающих боеприпасов, техники и разведданных из-за приостановки помощи от США. В связи с этим, по словам представителя Кремля, можно надеяться, что украинские власти изменят позицию и согласятся на мирное урегулирование конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если это действительно так, и если эти поставки будут приостановлены или остановлены, то, соответственно, большую часть всех боеприпасов, всей техники, всех разведданных киевский режим потеряет. Наверное, можно, не предаваясь излишнему оптимизму, скромно надеяться на то, что это может сподвигнуть киевский режим на то, чтобы склониться в сторону попыток урегулировать ситуацию мирными средствами»,— сказал Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

На вопрос о том, захочет ли президент России Владимир Путин вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после перепалки последнего с Дональдом Трампом в Белом доме, пресс-секретарь ответил: «Зеленский запретил сам себе договариваться о перемирии. Как с ним можно вести (переговоры.—‘’Ъ’’) если ему декретом президента это запрещено».

Решение о приостановке военной помощи Украине было принято вскоре после того, как на переговорах в Белом доме Дональд Трамп и Владимир Зеленский поспорили на повышенных тонах о способах урегулирования российско-украинского конфликта. В итоге встреча завершилась раньше времени. Соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых, по поводу которого и был организован визит господина Зеленского, подписано не было.

Реакция мировых СМИ на решение США — в материале «Ъ».

Лусине Баласян