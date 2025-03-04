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На расчистку рек Кубани направили 116 млн рублей из федерального бюджета

Власти Краснодарского края получили 116 млн руб. из федерального бюджета на расчистку семи участков рек протяженностью 24 км. Кроме того, в регионе усовершенствовали систему мониторинга водных объектов, установив 311 автоматических датчиков, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Подготовку региона к сезону паводков обсудили 4 марта на заседании Совета при полпреде Президента РФ в ЮФО Владимире Устинове. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что защита населения от наводнений является системной работой, которую власти проводят весь год.

«Мониторинг за уровнем воды в реках ведем непрерывно. Эти данные в круглосуточном режиме передают 311 автоматических датчиков»,— отметил губернатор региона.

Господин Кондратьев подчеркнул, что наибольшую опасность представляют реки в горной и предгорной части края, а также на черноморском побережье. Выделенные федеральные средства пойдут на расчистку участков рек в Горячем Ключе, Геленджике и Туапсинском муниципальном округе. За счет средств краевого бюджета также запланировали расчистку еще семи участков протяженностью 12 км.

Заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский заявил, что в Краснодарском крае завершены работы по установлению границ зон возможных подтоплений. На территориях, подверженных риску паводков, расположено более ста населенных пунктов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2025 году из федерального бюджета направят 370 млн руб. на дноуглубительные работы в устьях рек и ремонт гидротехнических сооружений в Южном федеральном округе (ЮФО). Процесс охватит Адыгею, Краснодарский край и Ростовскую область.

Нурий Бзасежев

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