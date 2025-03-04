В селах Татарстана в 2025 году установят 89 станций со связью 4G

В этом году в селах Татарстана планируют установить 89 базовых станций для запуска 4G-связи. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифр республики.

Установка объектов пройдет в рамках реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Базовые станции установят в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. Работы позволят сельским жителям получить доступ к высокоскоростному интернету, уточнили в пресс-службе министерства.

В 2024 году в Татарстане установили и обновили более тыс. станций. Сейчас в республике более 8 млн активных SIM-карт и 5 млн пользователей мобильного интернета.

Диана Соловьёва