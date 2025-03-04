Парламент Грузии одобрил законопроект об иноагентах, аналогичный американскому

Депутаты парламента Грузии приняли в первом чтении закон «О регистрации иностранных агентов», составленный по аналогии с американским. Инициатива должна заменить принятый в прошлом году закон «О прозрачности иностранного влияния», вызвавший массовые протесты. За принятие законопроекта проголосовали 84 депутата, против — ни одного. Трансляция велась на сайте парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В действующей версии закона об иностранных агентах не говорилось о физических лицах и предполагались административные санкции для организаций, которые отказываются регистрироваться в реестре Минюста Грузии. В новом законе предусмотрено тюремное заключение сроком до пяти лет либо крупный штраф как для физических, так и для юридических лиц.

Спикер парламента Шалва Папуашвили говорил, что власти перевели на грузинский язык американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA). В частности, без изменений остается пункт об уголовной ответственности за отказ от регистрации иностранным агентом. Помимо этого, «Грузинская мечта» планирует восстановить в уголовном кодексе статью «Государственная измена, измена родине».

Подробнее — в материале «Ъ» «''Грузинская мечта'' закручивает законы».

Лусине Баласян