Общественники просят возбудить дело после обвинений иноагента Oxxxymiron в растлении детей

Общественная организация «Зов народа» обратилась в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело в отношении рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron, объявлен иноагентом). Поводом для обращения стали заявления нескольких девушек в подкасте «Дочь разбойника». Они обвинили рэпера в домогательствах и насилии, совершенном до их совершеннолетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирон Федоров (Oxxxymiron, признан иноагентом)

Фото: oxxxymironofficial / youtube.com Мирон Федоров (Oxxxymiron, признан иноагентом)

Фото: oxxxymironofficial / youtube.com

Обращение общественников есть в распоряжении телеканала RT. «Теперь мы узнаем, что за красивыми словами скрывается похотливый извращенец и насильник. Если эти обвинения подтвердятся, то Федоров (иноагент.— ''Ъ'') должен гнить в тюрьме»,— заявил телеканалу председатель движения Сергей Зайцев.

Проект «Дочь разбойника» опубликовал новую серию подкастов под названием «Творческий метод» сегодня, 4 марта. Одна из пострадавших по имени Виктория утверждает, что познакомилась с рэпером в 2008 году будучи ученицей седьмого класса и общалась с ним три года, после чего он изнасиловал ее на своем концерте. По словам Виктории, она не единственная, и артист поступал подобным образом с другими подростками. В подкасте также рассказывается история бывшей девушки рэпера Веры Марковой. В 2021 году она уже обвиняла его в растлении, заявляя, что они начали встречаться, когда ей было 15 лет и рэпер был назначен ее опекуном в английской школе.

Oxxxymiron (иноагент) обвинения в свой адрес никак не комментировал.

Полина Мотызлевская