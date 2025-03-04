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Кубанские вина завоевали четыре высшие награды на международном конкурсе

Вина из Краснодарского края получили все четыре высшие награды на международном дегустационном конкурсе Terravino, который прошел в старом городе Яффо на юге Тель-Авива. Россия представила самую крупную в истории конкурса заявку — 113 образцов от 22 винодельческих предприятий, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В престижной категории Double Gold победителями стали вина от «Усадьбы Мезыбь», «Абрау-Дюрсо», «Винодельни Криница» и «Chateau de Talu». Кроме того, российские виноделы получили 14 золотых медалей, из которых десять достались кубанским производителям. Всего эксперты дегустировали более 700 вин из 23 стран.

«Участие в подобных конкурсах дает возможность заявить о себе на международной арене, выйти на новые рынки, увеличить объемы поставок и укрепить позиции российского вина»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Конкурс Terravino проводится в Израиле ежегодно с 2006 года. К участию принимаются образцы из всех винодельческих регионов мира, которые оцениваются по стандартам международной организации винограда и вина.

Краснодарский край лидирует в России по выращиванию винограда, производству вин и шампанского. Регион экспортирует винодельческую продукцию в 18 стран, включая Китай, Казахстан, Белоруссию, ОАЭ, Израиль и Азербайджан. В 2024 году 11 кубанских предприятий поставили за рубеж почти 174 тыс. дал продукции, что на 14,8% превышает показатели 2023 года.

Нурий Бзасежев

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