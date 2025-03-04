Более 30 тыс. тюменцев оформили самозапрет на выдачу кредитов

Более 30 тыс. жителей Тюменской области воспользовались услугой самозапрета на выдачу кредитов за четыре дня. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сервис по добровольному запрету на выдачу кредитов заработал на Госуслугах с 1 марта. «Новый функционал Госуслуг поможет тюменцам лучше защищать свои личные данные от мошенников. Чем больше человек обезопасит себя, тем выше станет общий уровень кибербезопасности всего региона»,— сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

У граждан, подавших заявление на самозапрет, в кредитной истории появится специальная отметка. Можно запретить брать на свое имя любые займы в МФО и банках, только в одном из типов организаций или дистанционную выдачу кредитов. Снять запрет можно будет с помощью Госуслуг, он не повлияет на текущие кредиты, и их не нужно будет закрывать досрочно.

В Свердловской области за два дня действия функции самозапреты на выдачу кредитов установили 50,5 тыс. человек. Регион оказался на пятом месте среди субъектов РФ по этой цифре.

Анна Капустина