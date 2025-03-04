В Пятигорске открыли обновленный мост через реку Подкумок

Мост протяженностью 80 метров был обновлен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ составила более 830 млн руб. Об этом сообщили в сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация губернатора Ставропольского края Фото: администрация губернатора Ставропольского края

Рабочие провели устройство промежуточных опор, а основные опоры вынесли из русла реки, произвели монтаж пролетных строений, обустройство мостового полотна с трамвайными путями и тротуарами, восстановили водоотвод. Кроме того, заменили канализацию, газопровод, линии связи, контактные сети трамвая, электрокабель.

«Многие ждали выполнения этого проекта, и вот он завершен Спасибо за работу строителям, всем специалистам, которые работали над проектом. Благодарю Президента России за поддержку развития нашего региона» — сказал губернатор Владимир Владимиров.

«Ъ-Кавказ» уже сообщал, что в 2025 году в восьми округах региона планируют отремонтировать 9 мостов.

Николай Аксенов