На Ставрополье дорожные мосты отремонтируют за 120 млн рублей

Благодаря участию в «дорожном» нацпроекте на Ставрополье за три года привели в порядок более 20 мостов, сообщил в своем Телеграм-канале глава края Владимир Владимиров. Сейчас эта работа продолжена уже в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году взяты в работу еще семь мостовых сооружений на дорогах регионального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

«Одним из первых в работу поступит 30-метровый мост через реку Горькая на автодороге "Минводы —Суворовская" в Минераловодском округе. Он построен около 30 лет назад и за это время серьезно износился. Работы начнутся уже в марте, как только позволит погода. В общей сложности направляем на это более 120 млн руб.», — рассказал губернатор Ставрополья.

К ремонту начали готовить мосты и путепроводы в Минераловодском, Новоалександровском, Красногвардейском, Труновском и Туркменском округах. Еще один мост через реку Кума в Советском округе пройдет реконструкцию. Местные власти обещают завершить все начатые проекты до конца этого года.

Николай Аксенов