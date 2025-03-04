Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербуржец получил срок за попытку лишить двух квартир нездоровую племянницу

Суд приговорил петербуржца, пытавшегося мошенническим способом лишить психически нездоровую племянницу трех объектов недвижимости, к девяти годам колонии общего режима, сообщает городское СУ СК России. По версии следствия, мужчина в период с 2017 по 2021 год убеждал родственницу в необходимости защитить имущество от посягательств мошенников.

Фото: Городское управление СКР

Фото: Городское управление СКР

Пока девушка лечилась в психиатрической больнице, злоумышленник получил от нее доверенность на право распоряжения квартирой. После этого он через нотариуса оформил фиктивную сделку купли-продажи недвижимости на улице Композиторов. Новым владельцем квартиры стоимостью около 8 млн стал сын жены фигуранта дела.

Аналогичным образом петербуржец лишил племянницу объекта недвижимости на Пулковской улице стоимостью 6 млн рублей и доли в праве собственности на садовый дом во Всеволожском районе Ленобласти стоимостью около 1,3 млн рублей. На похищенное имущество уже наложен арест, в ближайшее время потерпевшей возместят ущерб.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала серийную мошенницу из Ленобласти, обманувшую десять пенсионеров.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все