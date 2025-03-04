Петербуржец получил срок за попытку лишить двух квартир нездоровую племянницу

Суд приговорил петербуржца, пытавшегося мошенническим способом лишить психически нездоровую племянницу трех объектов недвижимости, к девяти годам колонии общего режима, сообщает городское СУ СК России. По версии следствия, мужчина в период с 2017 по 2021 год убеждал родственницу в необходимости защитить имущество от посягательств мошенников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городское управление СКР Фото: Городское управление СКР

Пока девушка лечилась в психиатрической больнице, злоумышленник получил от нее доверенность на право распоряжения квартирой. После этого он через нотариуса оформил фиктивную сделку купли-продажи недвижимости на улице Композиторов. Новым владельцем квартиры стоимостью около 8 млн стал сын жены фигуранта дела.

Аналогичным образом петербуржец лишил племянницу объекта недвижимости на Пулковской улице стоимостью 6 млн рублей и доли в праве собственности на садовый дом во Всеволожском районе Ленобласти стоимостью около 1,3 млн рублей. На похищенное имущество уже наложен арест, в ближайшее время потерпевшей возместят ущерб.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала серийную мошенницу из Ленобласти, обманувшую десять пенсионеров.

Андрей Маркелов