Мексика введет ответные пошлины против США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что страна введет ответные пошлины на некоторые товары из США. При этом, по ее словам, Мехико остается открыт к деэскалации торговой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клаудия Шейнбаум

Фото: Raquel Cunha / Reuters Клаудия Шейнбаум

Фото: Raquel Cunha / Reuters

«Нет никаких мотивов, причин или оправданий в поддержку этого решения (о введении пошлин на товары из Мексики.— "Ъ"), которое повлияет на наш народ и наши страны»,— сказала Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции (цитата по Associated Press).

По словам президента Мексики, введение ответных пошлин «ни в коем случае не направлено на начало экономической или торговой конфронтации». Она уточнила, что список товаров из США, которые начнут облагаться пошлиной, будет опубликован 9 марта.

Пошлины США в отношении Мексики, Канады и Китая начали действовать в ночь на 4 марта. Тарифы на товары из Мексики и Канады составили 25%, из Китая — повышены с 10% до 20%. Пекин в ответ ввел дополнительные пошлины в размере до 15% на импорт ключевых сельскохозяйственных продуктов из США. Оттава также ввела ответные пошлины в размере 25%.