Вучич посетил в больнице пострадавшего при беспорядках в парламенте депутата

Президент Александр Вучич посетил в больнице депутата из правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Ясмину Обрадович. Из-за пиротехники и потасовки во время заседания Скупщины (сербского парламента) у нее случился инсульт, сообщила спикер парламента Ана Брнабич. Беспорядки начались в результате конфликта правящей партии страны с оппозицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @buducnostsrbijeav Фото: @buducnostsrbijeav

«Посещение Ясмины Обрадович. Верю в ее силу. Победит Ясмина, победит Сербия!» — написал господин Вучич в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кроме депутата Обрадович во время беспорядков пострадали еще две женщины. Депутату Соне Илич, находящейся на восьмом месяце беременности, стало плохо из-за шума и задымления помещения. В голову Ясмины Каранац попала петарда. Спикера парламента Ану Брнабич оппозиционеры облили водой.

Сегодня в Скупщине прошло первое заседание весенней сессии. Всего в повестке обозначены 50 пунктов, однако в центре внимания оказалась поправка к закону о высшем образовании. Оппозиция настаивала на том, чтобы сделать ее единственным пунктом в повестке. После этого депутаты достали антиправительственные плакаты, встали со своих мест и зажгли фаеры.

В ноябре прошлого года между СПП и оппозицией также произошла потасовка. Тогда на заседании парламента обсуждался бюджет на 2025 год. Оппозиционеры обвинили правящую партию в гибели людей при обрушении бетонного козырька в Нови-Саде.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Сербская трагедия обернулась насилием».