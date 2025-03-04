Туапсинский округ ожидает 18 тысяч туристов на майские праздники

К майским праздникам 160 объектов санаторно-курортного комплекса Туапсинского округа планируют разместить свыше 18,2 тыс. отдыхающих. Как сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ), заполняемость гостиниц составит 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

В ведомстве также отметили, что путешественников привлекают пешие маршруты и экскурсии на природе. Среди востребованных направлений выделяется «Большая Ново-Михайловская тропа», пролегающая от пос. Новомихайловского до Ольгинки через Можжевеловую поляну, гору Ту и дачу генерала Соколова.

Кроме того, для туристов доступны: лесопарк Кадош, долина реки Паук и озеро Хыжи. Пляжные территории округа уже начали готовить к летнему сезону.

Анна Гречко