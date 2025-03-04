Бывшего сотрудника МЧС Удмуртии осудили за мошенничество на 3,7 млн рублей

Бывший сотрудник регионального ГУ МЧС осужден за мошенничество на сумму 3,7 млн руб. при получении социальной выплаты на жилье, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Установлено, что обвиняемый подал документы для получения выплаты по государственному жилищному сертификату, умолчав о наличии у него земельного участка с частным домом. После отказа жилищной комиссии в постановке на учет, он обжаловал решение в суде, снова не упомянув о своем участке.

Суд признал отказ комиссии незаконным, и обвиняемый был поставлен на учет для получения сертификата. В результате в декабре 2018 года он получил социальную выплату 3,7 млн руб., которые использовал для приобретения квартиры в Ижевске.

В объединенной пресс-службе судов региона добавили, что подсудимый признал свою вину в полном объеме и возместил ущерб. Суд учел раскаяние и наличие у обвиняемого государственных и ведомственных наград и назначил ему 400 тыс. руб. штрафа.