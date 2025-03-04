Хакасия снизила экспорт угля на восток на 50% с начала 2025 года

Экспорт угля из Хакасии в восточном направлении в январе и феврале 2025 года снизился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,3 млн т. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с итогами совещания под руководством вице-премьера Александра Новака.

Речь идет о поставках суммарно энергетического и металлургического (коксующегося) угля, пояснили они. Суммарно снижение составило около 650 тыс. т. Предполагается, что сокращение поставок произошло после корректировки правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, вступивших в силу 1 января 2025-го, отмечает издание. Вследствие этого единственное маржинальное направление в Китай, резко сократило объемы экспорта, что привело к снижению добычи в республике и остановке части угольных производств.

Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, объемы добычи угля в Хакассии по итогам 2024 года снизились на 6% в сравнении с 2023 годом. Всего за прошлый год в республике было добыто 25 млн т угля, годом ранее — 25,7 млн т. Сокращение экспорта достигло 18% год к году.

Лолита Белова