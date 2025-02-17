Добыча угля в Хакасии в 2024 году снизилась на 6%, экспорт — на 18%

Объемы добычи угля в Хакассии по итогам 2024 года снизились на 6% в сравнении с 2023 годом. Всего за прошлый год в республике было добыто 25 млн т угля, годом ранее — 25,7 млн т. Также зафиксировано сокращение экспорта в этой сфере на 18% год к году, сообщили в пресс-службе Верховного совета региона по итогам встречи председателя республиканского парламента Сергея Сокола с представителями угольной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Убыток предприятий угледобычи региона за 11 месяцев 2024-го составил 2,6 млрд руб. при 13,9 млрд руб. прибыли в 2023-м»,— говорится в сообщении. Кроме того, ожидается, что в текущем году добыча угля может сократиться до 22-23 млн т.

В начале февраля этого года глава Хакасии Валентин Коновалов в ходе встречи с председателем комитета Госдумы по энергетике Николаем Шульгиновым сообщил, что власти республики рассчитывают сохранить объем вывоза угля в восточном направлении в 2025 году на уровне 2024-го.

Ранее между правительством Хакасии и РЖД было заключено соглашение на 2024 год о вывозе угля железнодорожным транспортом на экспорт в восточном направлении. Установленная квота составила 6,5 млн т.

Александра Стрелкова