Минфин на год продлит требование о продаже валютной выручки экспортерами

Указ об обязательной продаже валютной выручки будет продлен для экспортеров еще на год, сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, действие данной нормы пока не повлияло на динамику рубля. Нынешняя норма действует до 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Моисеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Моисеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Срок действия указа истекает. Мы разослали на согласование проект продления срока действия указа. На этом этапе нет ощущения, что рубль укрепился так сильно благодаря действиям указа, то есть у нас сейчас объемы продаж превышают существенно те минимальные нормы, которые были заложены. Поэтому указ не повлиял на динамику рубля»,— отметил господин Моисеев в кулуарах Совета федерации (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки в октябре 2023 года. В указе определен конкретный перечень экспортеров из 43 групп компаний. Среди них — топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия, химическая и лесная промышленность, а также зерновое хозяйство. Поскольку введенные меры начали стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке, в январе 2024 года было принято решение их продлить.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Валютная выручка ищет путь домой».