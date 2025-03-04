Преподавателя из Буденновска отправили под суд за «добровольные пожертвования»
Сотрудник филиала пединститута в Буденновске был признан виновным в хищении чужого имущества. Суд обязал виновного вернуть студентам деньги и оплатить штраф в 150 тыс. руб.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Старший преподаватель кафедры начального образования сообщал абитуриентам о необходимости внесения «добровольных пожертвований». Девять человек перечислили на указанный счет в сумме 205 тыс. руб.
Педагог оставил деньги себе. Вскоре правоохранители возбудили против него уголовное дело о мошенничестве.
«Суд учел, что обвиняемый признал свою вину, а также возместил ущерб, и приговорил его к штрафу в размере 150 тыс. рублей с лишением права преподавания на 2,5 года»,— следует из приговора суда.