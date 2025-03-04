Преподавателя из Буденновска отправили под суд за «добровольные пожертвования»

Сотрудник филиала пединститута в Буденновске был признан виновным в хищении чужого имущества. Суд обязал виновного вернуть студентам деньги и оплатить штраф в 150 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Старший преподаватель кафедры начального образования сообщал абитуриентам о необходимости внесения «добровольных пожертвований». Девять человек перечислили на указанный счет в сумме 205 тыс. руб.

Педагог оставил деньги себе. Вскоре правоохранители возбудили против него уголовное дело о мошенничестве.

«Суд учел, что обвиняемый признал свою вину, а также возместил ущерб, и приговорил его к штрафу в размере 150 тыс. рублей с лишением права преподавания на 2,5 года»,— следует из приговора суда.

Николай Аксенов