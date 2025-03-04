Госдума в первом чтении одобрила штрафы за продажу энергетиков детям

Госдума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Документ предусматривает штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в декабре 2024 года группой депутатов, в числе которых Нина Останина (КПРФ), Василий Пискарев и Максим Топилин (оба — ЕР). Они предлагают дополнить КоАП новой статьей 14.1б1. Сейчас ответственность за продажу энергетиков детям не установлена.

В пояснительной записке указывается, что молодые люди «без каких-либо ограничений» покупают энергетики и потребляют их «в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью». Авторы также указывают, что постоянное потребление энергетиков может вызвать обострение нервных и психических заболеваний.

Запрет на продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков по всей России вступил в силу с 1 марта 2024 года. Продавцы получили право требовать у покупателей предъявить документы, по аналогии с алкогольными напитками и табачной продукции. Закон также запрещает реализацию безалкогольных тонизирующих напитков объемом более 500 мл.

Полина Мотызлевская