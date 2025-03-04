В Самаре бывший замминистра промышленности возглавил центр стандартизации
Олег Волков назначен на пост руководителя Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Самарской области (ФБУ «Самарский ЦСМ»). Соответствующий приказ опубликовал Росстандарт. Об этом сообщается на сайте организации.
Олег Волков
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Олег Волков приступил к работе на новом посту во вторник, 4 марта. Спецпредставитель Росстандарта Сергей Севницкий познакомил назначенца с руководством регионального центра. До перехода на работу в ФБУ «Самарский ЦСМ» Олег Волков был заместителем регионального министра промышленности и торговли.