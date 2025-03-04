Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего казанца, обвиняемого в ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Казани предстанет перед судом за ДТП, в котором погибли люди

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Житель Казани предстанет перед судом за ДТП, в котором погибли люди

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, инцидент произошел 18 апреля 2024 года на 102 км трассы М-7 «Волга» в районе дороги Йошкар-Ола — Зеленодольск. Обвиняемый, управляя автомобилем Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Лада 212140».

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте от полученных травм.

Материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), переданы в городской суд Зеленодольска для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов