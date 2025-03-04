Стармер созвонился с Трампом 3 марта

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом вечером 3 марта. Представитель главы британского правительства отказался уточнить, предупредили ли господина Стармера о решении США приостановить военную помощь Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adrian Dennis / Pool / AP Фото: Adrian Dennis / Pool / AP

«Премьер-министр и президент Трамп нацелены на один и тот же результат — обеспечение безопасного и прочного мира в Украине»,— сказали в канцелярии Кира Стармера, заявление приводит Reuters.

2 марта Кир Стармер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и попытался убедить его наладить отношения с Дональдом Трампом после перепалки лидеров в Белом доме, писала The Telegrаph. Затем британский премьер позвонил и американскому президенту, но тот заявил о необходимости «снизить градус напряженности» перед возобновлением переговоров.

Британия совместно с Францией предложила разместить на Украине миротворческий контингент после прекращения огня, но для реализации инициативы Европе требуется помощь от США. На встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне на прошлой неделе Кир Стармер так и не добился гарантий «ограниченной военной помощи» от американских союзников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Об Англии хорошо, Англии — ничего».

Лусине Баласян