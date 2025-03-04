Таксиста, обвиняемого в убийстве коллеги в Екатеринбурге, заключили под стражу

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 24-летнему Юсупову в виде заключения под стражу до 1 мая 2025 года. Он обвиняется в убийстве своего коллеги, сообщили в пресс-службе Свердловского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Юсупов в зале суда

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Обвиняемый Юсупов в зале суда

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Напомним, по версии следствия, 1 марта обвиняемый таксист вступил в дорожный конфликт с другим водителем такси на улице Краснофлотцев. В ходе конфликта Юсупов нанес оппоненту множественные удары, в том числе в область головы, в результате чего пострадавший скончался в больнице.

Юсупову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Кроме того, по данным следствия, обвиняемый находился в России нелегально. Организована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что преступление помог раскрыть анализ съемок с камер уличного видеонаблюдения.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Полина Щуцкая