В Екатеринбурге таксист-нелегал убил коллегу после дорожного конфликта

В Екатеринбурге 24-летнему таксисту, гражданину иностранного государства, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, 1 марта на улице Краснофлотцев обвиняемый водитель автомобиля вступил в конфликт с другим водителем такси, 1962 года рождения. После остановки автомобилей гражданин иностранного государства нанес оппоненту множественные удары, в том числе в область головы. Пострадавший был госпитализирован и скончался в больнице. Следствием установлено, что обвиняемый пребывал в России нелегально. Организована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

«Сыщикам помогли выйти на след подозреваемого проанализированные съемки с камер уличного видеонаблюдения»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Полина Щуцкая