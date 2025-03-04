Липецкие власти направили на медицину порядка 2,7 млрд в прошлом году

В Липецкой области за 2024 год в ремонт, оборудование и поддержку персонала медучреждений инвестировали более 2,7 млрд руб., сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения после заседания под председательством губернатора Игоря Артамонова. Средства направили в том числе в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Больше всего средств — 1,4 млрд руб. — выделили на новую медтехнику. Еще 1 млрд руб. — на ремонт учреждений. 348,4 млн — на соцподдержку медработников. В этом году по последней статье предусмотрены расходы в 455,5 млн. За прошлый год также были закуплены 11 машин скорой помощи, построены семь ФАПов в селах.

«Кадровый дефицит в здравоохранении — реальность, которую мы всеми силами стараемся изменить. Повлиять на ситуацию должен собственный медицинский вуз — в этом году планируем его открыть. Это позволит готовить специалистов на месте»,— считает Игорь Артамонов. Он отметил, что в этом году планируется и создание собственного кардиоцентра в областной больнице.

За последний год в регионе выросла эффективность процедур ЭКО в 1,8 раза — с 18,3% до 33,5%, при снижении абортов в 1,5 раза. 788 тыс. липчан прошли диспансеризацию и профосмотры, что составило 70% населения. 90 организаций реализовали корпоративные программы укрепления здоровья, прирост составил 233% в сравнении с 2023 годом.

Анна Швечикова