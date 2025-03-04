В ближайшие 5 лет в Ростове появится 450 «умных» остановок

В Ростове на сегодняшний день установлено 28 «умных остановок» и еще 72 должны появится до конца этого года. Всего в планах городских властей монтаж 450 подобных общественных мест. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«"Умные остановки" включают в себя цифровой экран сити-формата, систему видеонаблюдения, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, систему звукового дублирования информации на табло прибытия транспорта, а также тревожную кнопку»,— сообщает в информационной справке подрядчик.

В этом году остановки поставят в центре города — на Большой Садовой улице, Ворошиловском проспекте, Буденовском проспекте и проспекте Михаила Нагибина.

Николай Аксенов