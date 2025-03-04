Кисловодск вошел в топ-7 популярных направлений для отдыха россиян в марте

Кисловодск занял шестую строчку рейтинга популярных направлений для бронирования отелей в марте текущего года. По данным сервиса Tvil, средняя продолжительность бронирования средств размещения на курорте — четыре ночи. Это в среднем обойдется в 6038 руб. за сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Первое место разделили Санкт-Петербург (3064 руб. в сутки) и Сочи (3840 руб. в сутки) за которыми по 16% мартовских отельных бронирований, на втором Москва (4510 руб. в сутки), а на третьем Красная Поляна (9266 руб. в сутки) — 10% и 3% мартовских бронирований в отелях соответственно.

Кроме того, по данным Tvil, Кисловодск занял четвертую строчку рейтинга самых популярных направлений для отдыха в марте с детьми. Средняя продолжительность такой поездки — шесть дней. Средняя стоимость ночи в Кисловодске — 4877 руб.

На первом месте рейтинга — Сочи с 11% бронирований с детьми (4289 руб. в сутки) .Второе место разделили Санкт-Петербург (4211 руб. в сутки) и Москва (5705 руб. в сутки), собравшие по 10% бронирований, а на третьем месте Казань (4545 руб. в сутки), город, за которым 4% бронирований с детьми в марте.

Отметим, что курорты СКФО — Архыз, Домбай и Пятигорск вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в феврале 2025 года. В Архызе — пятое место — туристы в среднем останавливались на трое суток (11 506 руб. за ночь), в Домбае — восьмое место — на четверо суток (8586 руб. за ночь), в Пятигорске (замыкает топ-10) — на четыре ночи (2701 руб. в сутки).

Дмитрий Михеенко