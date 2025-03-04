Володин раскритиковал противников проекта об умерщвлении бездомных животных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, выступающих против недавно внесенного законопроекта о контроле за бездомными животными. Документ допускает умерщвление особей, для которых не удалось найти хозяев.

«У нас с вами на прошлой неделе фактически каждый день детей собаки загрызали. Это что такое? И кто-то начинает критиковать такое решение. Причем критикуют те, кто выступает за смертную казнь в отношении людей. Вот и просто возьмите, на чашу весов поставьте, гуманисты»,— сказал господин Володин на пленарном заседании.

Речь идет о проекте, внесенном на рассмотрение в Госдуму 28 февраля по поручению Вячеслава Володина группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. Проект наделяет регионы полномочиями самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. В случае, если животное находится в приюте дольше установленного срока, его предлагается умерщвлять гуманным способом, следует из проекта. За день до внесения инициативы первый зампред экологического комитета Владимир Бурматов (ЕР) предложил начать с ужесточения законодательства, регулирующего содержание домашних питомцев. Он указал, что большинство уличных собак были когда-то выброшены безответственными хозяевами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба с одичалыми».

Полина Мотызлевская