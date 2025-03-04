Уголовное дело начальника камбарского отделения ГАИ Удмуртии направили в суд

В Камбарском районе завершено расследование уголовного дела начальника районной Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что с 15 августа по 21 октября 2024 года обвиняемый дал незаконное указание подчиненным освободить местного жителя от административной ответственности за правонарушение в сфере ПДД. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. В пресс-службе регионального отделения МВД добавили, что если вину сотрудника подтвердят, то его уволят из органов внутренних дел.