Службе кикшеринга не удалось оспорить решение суда о запрете парковки электросамокатов в Перми

Апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) поддержал решение Пермского краевого суда, который в сентябре прошлого года отказал в иске кикшеринговых сервисов ООО «ВУШ» (Whoosh) и ООО «ЮрентБайк.ру» (Urent) к Пермской городской думе. Об этом сообщает газета «Звезда».

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Напомним, минувшей весной сервисы аренды электросамокатов прекратили работу в Перми из-за ограничений по размещению средств индивидуальной мобильности в центре города. Новые требования, принятые в марте этого года депутатами гордумы, разрешили оставлять самокаты только на специальных велопарковках. При этом в центральном планировочном районе Перми пункты размещения для СИМ предусматривать не стали. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, в апреле текущего года начали вывозить на штрафстоянки. В итоге за три дня работы на штрафстоянки было эвакуировано большинство СИМ кикшерингов. В июне предприниматели обратились в суд. На сторону предпринимателей фактически встала прокуратура Перми, направив в гордуму протест на спорные правила благоустройства.

22 сентября Пермский краевой суд отказал в иске кикшеринговых сервисов ООО «ВУШ» и ООО «ЮрентБайк.ру» к Пермской городской думе. Истцы настаивали на том, что представительный орган превысил полномочия, вводя новые правила благоустройства. Предпринимателей снова поддержала прокуратура, которая посчитала, что принятые в марте этого года правила не соответствуют федеральному законодательству. Истцы с решением суда не согласились и попытались оспорить его в вышестоящей инстанции.