В Инорсе построят центр бытового обслуживания за 317 млн рублей

В строительство центра бытового обслуживания в микрорайоне Инорс в Уфе инвестируют 317 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Башкирии. На новом объекте появятся 80 рабочих мест. Здание будет находиться между домами №11 по улице Георгия Мушникова и 44 по Транспортной. В составе центра предусмотрены офис многофункционального центра (МФЦ), парикмахерская и магазины товаров первой необходимости.

Проект получил статус приоритетного. Администрация Уфы будет содействовать в оформлении земельного участка для строительства, которое планируется завершить в 2026 году. Общая площадь центра составит 2,5 тыс. кв. м, площадь застройки — 3,15 тыс. кв. м.

Майя Иванова