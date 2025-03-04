В Саратове предложили скорректировать законы, чтобы обеспечить медиков жильем

В ряде районов Саратовской области медицинские работники обеспечены служебным жильем менее чем на 50%. Об этом заявили на профильном совещании, которое состоялось в региональном парламенте.

С докладом выступила первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Елена Степченкова. По ее словам, органы местного самоуправления сами вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры соцподдержки медицинским и фармацевтическим работникам.

«С 2020 года из муниципального жилищного фонда обеспечены жильем 114 медицинских работников из 29 районов области»,— уточнила госпожа Степченкова. «Согласно закону, служебные жилые помещения предоставляются гражданам в порядке очередности. Имеются локальные акты, регламентирующие порядок обеспечения медицинских работников жильем, постановки на учет и заключения договора найма специализированного жилого помещения»,— рассказала чиновница.

За счет средств областного бюджета в 2020 году всего министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона приобрело 22 помещения для медицинских работников в Аткарском, Дергачевском, Ершовском, Красноармейском, Краснокутском и других районах.

В 2022 году за счет средств областного бюджета в Саратове построено 4 многоквартирных пятиэтажных дома для работников скорой помощи. Сегодня там проживает 53 медицинских работника, рассказала чиновница. В 2023 году построен и введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на 150 квартир по улице Учительской для медицинских работников учреждений Ленинского района Саратова.

Участники совещания также подчеркнули, что полноценной реализации программы препятствует отсутствие бюджетных средств на приобретение и ремонт жилья. Председатель профильного думского комитета Сергей Гладков отметил, что для решением может стать разработка нормативно-правовой базы.

Татьяна Смирнова