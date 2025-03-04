Лыжница сборной Татарстана стала чемпионкой России в спринте

Лыжница из сборной Татарстана Наталья Терентьева завоевала золото в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам. Она финишировала с результатом 3:30,15. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Четвертое место заняла также лыжница татарстанской сборной — Анастасия Фалеева с результатом 3:31,99.

В составе мужской сборной Татарстана на спринте медали завоевали Владислав Осипов, который стал серебряным призером с результатом 3:03,26, и Савелий Коростелев, завоевавший бронзу со временем 3:03,95.

Артём Дергунов