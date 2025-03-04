«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы победил в гостевом матче с хабаровским «Амуром». Игра закончилась со счетом 1:3.

В первом периоде забивали уфимские нападающие Владислав Ефремов (ассистенты — Ильдан Газимов и Артем Набиев) и Шелдон Ремпал (голевые передачи записаны на Александра Хмелевского и Джошуа Ливо).

Во втором периоде команды голов не забили. В начале третьего отрезка нападающий «Амура» Владислав Барулин с передачи Ивана Мищенко сократил отставание, однако на последней минуте матча лучший снайпер Континентальной хоккейной лиги Джошуа Ливо забил 44-й гол в сезоне и установил окончательный счет, 1:3. Гол был забит в пустые ворота, ассистентами канадского форварда стали Данил Алалыкин и Владислав Ефремов.

Следующим соперником «Салавата Юлаева» будет тот же «Амур», игра состоится на льду хабаровской «Платинум Арены» 6 февраля.

После 62 матчей у юлаевцев в активе 83 очка, команда занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. Отставание от лидирующего «Трактора» — шесть очков.

Идэль Гумеров