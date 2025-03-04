Минздрав ждет снижения числа курящих россиян до 16% к 2030 году

Минздрав ожидает, что распространенность курения к 2030 году снизится до 16% благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее ведомство сообщало, что в 2023 году курильщиками были 18,7% взрослых россиян.

«В 2024 году введена уголовная ответственность за продажу табака и никотина несовершеннолетним. Мы продолжим снижать доступность алкоголя и табака, а также повышать информированность об их вреде»,— сказал министр на форуме «Женщины за здоровое общество» (цитата по «РИА Новости»).

В январе 2024 года замначальника управления профилактики факторов риска ЦНИИОИЗ Минздрава Виктор Зыков сообщал, что распространенность курения среди россиян сократилась с 24,2% в 2019 году до 18,7% в 2023 году. 26 февраля этого года Михаил Мурашко говорил о необходимости сократить потребление табачной продукции среди населения на 14,4%, потребление алкоголя — на 8,5%. В рамках нацпроекта к 2030 году также планируется увеличить в 1,5 раза число людей, ведущих здоровый образ жизни, а также организовать на базе районных больниц 2 тыс. новых центров здоровья для взрослых и обследовать около 6 млн работающих граждан на рабочем месте.

Полина Мотызлевская