На сквер имени Гастелло в Уфе планируют выделить более 39 млн рублей

Администрация Калининского района Уфы планирует направить на благоустройство сквера имени Гастелло 39,1 млн руб. из бюджета города, сообщает Telegram-канал «Уфа Про финансы».

Процедуры определения поставщика пока не начались, отмечается в сообщении.

Как информировал «Ъ-Уфа», на публичных слушаниях по проекту городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов сообщалось, что на развитие современной городской среды планируется выделят 928 млн руб. Эти деньги, в частности, направят на благоустройство парка имени Ленина и скверов имени Гастелло и Шакирова.

Майя Иванова