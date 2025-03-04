Aramco ударила по бюджету Саудовской Аравии

Саудовская энергетическая компания Aramco, отчитавшись за 2024 год, объявила о значительном снижении размера дивидендов. Это решение нанесет серьезный удар по бюджету Саудовской Аравии, отмечает Bloomberg.

По итогам 2024 года чистая прибыль Aramco сократилась с $121,3 млрд до $106,2 млрд, а свободный денежный поток просел почти на 16% — до $85,3 млрд. Исходя из этого, руководство компании приняло решение о сокращении дивидендных выплат. Если в 2024 году Aramco выплатила акционерам $124 млрд, то в этом году компания намерена ограничиться выплатой лишь $85,4 млрд. Причем почти вся эта сумма — базовые дивиденды, в то время как выплаты, привязанные к финансовым показателям, составят около $1 млрд — против $43 млрд, выплаченных в 2024 году.

Учитывая, что главным акционером Aramco является правительство Саудовской Аравии с долей в 97,5% в акционерном капитале компании, бюджет страны недополучит в 2025 году более $30 млрд.

Кирилл Сарханянц