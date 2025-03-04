Продажи сельхозтехники в РФ упали почти на треть из-за нехватки финансирования

В январе продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке сократились на 31,5%, до 8,9 млрд руб. с НДС., следует из данных «Росспецмаша». В тот же период 2024 года отгрузки снизились всего на 17,6%, до 198,4 млрд руб. с НДС. Эксперты связывают падение продаж в этом секторе с высокой ключевой ставкой ЦБ, недостаточной господдержкой аграриев и машиностроителей, а также ростом себестоимости производства техники и сельхозпродукции, выяснил «Ъ».

По оценке «Росспецмаша», значительнее всего упали отгрузки самоходных кормоуборочных комбайнов — на 55,6% в штуках. Снизились продажи и зерноуборочных комбайнов и сельскохозяйственных тракторов: на 51,5% и 44% соответственно. Отгрузки увеличились лишь в четырех сегментах: машинах для внесения удобрений (в 6,5 раза), пресс-подборщиках (в 3,4 раза), косилках (в 2,4 раза), а также жаток (на 5,7%).

При этом аналитики «Росспецмаша» делают пессимистичный прогноз по поводу роста продаж на рынке сельхозтехники российского производства. Если вовремя не принять меры, ситуация может ухудшиться, убеждены в компании. Чтобы решить проблему, в «Росспецмаше» предлагают с 10 до 20 млрд руб. повысить финансирование программ по субсидированию скидок на отечественную сельхозтехнику.

Кроме того, в январе отмечается падение в реализации импортной сельхозтехники в Россию. Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов оценивает его в 60% год к году.

Подробности — в материале «Ъ» «Комбайны выкосили спрос».